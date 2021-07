Il Ministro Stefani lunedì 12 a Finale Emilia

Il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, sarà in visita a Finale Emilia lunedì 12 luglio, accompagnata dal referente provinciale della Lega Salvini Premier, Davide Romani, dal Sindaco, Sandro Palazzi, e dalla Capogruppo e responsabile Lega di Finale, Agnese Zaghi.Il ministro arriverà a Finale Emilia alle 10.45, e visiterà la struttura per anziani di Piazza 4 Novembre, l'ingresso alla struttura sarà contingentato e non sarà possibile entrare in contatto con gli ospiti della struttura per le restrizioni Anti-Covid.'Il ministro visiterà l’RSA di Finale Emilia struttura modello, ricordiamo che la struttura non ha avuto casi Covid, ne nella prima né nella seconda ondata segno di ottima gestione - spiega Davide Romani - Siamo lieti e orgogliosi che possa conoscerle e possa ascoltarle, anche nelle loro istanze e necessità, così da continuare l'opera di sostegno ai diritti e alle esigenze delle persone anziane. Un tema per cui la Lega al governo ha sempre avuto particolare attenzione, tanto da volere fortemente questo dicastero, abbandonato nel giallo rosso Conte 2 e restituito al Paese con l'attuale esecutivo. La reale piena inclusione, la tutela, soprattutto in questa pandemia, il miglioramento della qualità della vita e del lavoro sono al centro delle politiche rivolte alla disabilità per cui ci impegniamo grazie al lavoro del nostro ministro'.'Diamo il nostro benvenuto al ministro, siamo certi che la Ministra, visitando questa realtà, si troveràdi fronte ad un contesto sociale ben organizzato, sicuro ed inclusivo: la Casa Protetta di Finale Emilia gestita dall’ASP, un’ istituzione che viene da lontano e che si inserisce in quel particolare sistema di welfare all’emiliana costruito, mattone dopo mattone, negli ultimi settant’anni' - afferma il PD di Finale Emilia. 'Fa piacere che la Ministra venga a riconoscere questa eccellenza derivante da quei principi di universalità e coesione sociale che hanno ispirato le Istituzioni locali emiliane e siamo quindi contenti di evidenziare come la ministra si distingua dal suo partito, la Lega, che spesso l’ abbiamo sentita criticare il sistema dei servizi sociali emiliani, facendo propaganda e cavalcando bufale e argomenti strumentali. Fa piacere inoltre che la Lega che a livello locale- conclude il PD - che è solita ripetere il mantra del “malgoverno degli ultimi settant’anni”, si faccia vanto di istituzioni qualil’ASP che così come altre esperienze amministrative sono state pensate, volute, create ed alimentate dalle precedenti amministrazioni'