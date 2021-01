'La crisi aperta in Ucman dalla fuoriuscita decisa dalla attuale Amministrazione Mirandolese mette in difficoltà la Bassa modenese, la nostra terra. Problemi che ci obbligano a cambiare, a investire nelle nuove opportunità.



Mirandolexit e la discussione sul futuro dell'Unione offrono al Comune di Finale Emilia un'importante occasione. Senza Mirandola, Finale è il comune più grande e popoloso della futura Unione ma fino ad oggi non ha svolto fino in fondo la funzione che poteva svolgere all’interno dell’Unione dei Comuni.

Nonostante ciò, ora i dati ci dicono che sono indubbi i risultati ottenuti dall'Unione a favore dei comuni e dei cittadini. Finale compresa. Da ultimo l'ottimo risultato del servizio tributi sulla riscossione della lotta all’evasione'.



Le parole del Coordinatore PD dell’Area Nord Simone Silvestri lanciano una sorta di opzione politica sul comune che dei nove che fino ad ora hanno composto l'Unione dei comuni dell'Area Nord, è il più importante non solo a livello numerico, di popolazione ma, in vista dell'uscita di Mirandola (solo ritardata sul piano giuridico dalla richiesta di sospensiva accolta dal Tar, ma già di fatto consumata sul piano politico), e dalle elezioni che rinnoveranno Sindaco e consiglio la prossima estate, anche e soprattutto sul piano politico.



Finale Emilia, guidata dal sindaco di centro-destra Sandro Palazzi, diventa così strategica per il PD al fine di riconquistare il controllo politico non solo di un comune importante, ma dell'intera Unione Area Nord. Dove la supremazia del centro sinistra, confermata dalla guida di tutti i 9 comuni, venne compromessa dalle vittoria del sindaco leghista Alberto Greco, nel comune di Mirandola capofila, unita a quella, alcuni anni prima, del centro destra a Finale Emilia.

E' in questo scenario di grandi opportunità per il potere politico che si muove l'azione dichiarata del PD, attraverso i suoi circoli di Finale Emilia e Massa Finalese. In una strategia che richiama e valorizza le risorse migliori del territorio. Anche in ambito culturale e sociale.

Il PD cita 'la Fondazione Scuola di Musica e la Banda Rulli Frulli, due veri gioielli della bassa dove dentro c'è tanta finalesità'.

'L'opportunità, affermano i referenti PD, sta nell'abbandonare dubbi, ritrosie e timori decidendo finalmente di prendere per mano un territorio, ponendosi con convinzione come comune capofila della nuova unione a 8.

Questa scelta aiuterebbe anche a superare le tante difficoltà amministrative, a partire dalla carenza di personale.

Queste sono scelte in primis politiche, e va ribadito in particolare rispetto al tema dell’incarico ad un consulente per Finale.

I tecnici sicuramente sono di supporto e forniscono dati importanti per poter effettuare le scelte giuste, ma è importante ribadire che è la politica che deve indicare la strada da percorrere e con quali obiettivi. Delegare tutto ai tecnici vuol dire semplicemente cercare delle scuse per nascondere la carenza di progetti e idee.

Essere i promotori di una nuova Unione significa per Finale e per i suoi cittadini non continuare a piangersi addosso, ma tentare e cercare un rilancio di questa comunità e di tutta la bassa. Provando a rappresentare - conclude il PD di Finale Emilia - in modo unitario, gli interessi del territorio con Provincia, Regione e Governo'