'Il PUMS nasce vecchio e inadeguato'

'Basterebbe valutare la somma di emendamenti presentati dalla maggioranza per correggere il Piano per avere la conferma di quanto il PUMS, nonostante la lunga gestazione avuta dal momento in cui la giunta approvo le linee principali, nel luglio del 2016, sia inadeguato, anzi già vecchio'. E' il parere motivato ed espresso nel voto contrario al Piano, ieri sera in Consiglio Comunale, dal Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena, Piergiulio Giacobazzi'La giunta comunale, in 4 anni, non è nemmeno riuscita a dare un accenno per perseguire quegli obiettivi da lei stessa tracciati nel 2016: dal sostegno alla mobilità elettrica, al potenziamento del trasporto pubblico, e oggi ci vengono riproposti gli stessi obiettivi, tra l'altro senza nessun valore aggiunto in termini di quell'innovazione che Modena meriterebbe nel campo della mobilità, che già non erano stati raggiunti dalle amministrazioni Barbolini, Pighi e nel primo mandato Muzzarelli. Dai tempi in cui il Piani erano definiti come PUM senza la S che definisce una sostenibilità che per il comune di Modena è rimasta sulla carta'