'Immigrato fa bagno nudo nella fontana Graziosi: Modena allo sfascio'

'Storie di ordinaria follia, quelle in perenne replica e che hanno come protagonisti gli immigrati clandestini in ogni città italiana. In questi giorni ne è autentica protagonista Modena, tra risse, spaccio, donne scippate e malmenate da stranieri che ci mostrano la preziosità di certe 'risorse boldriniane'. Ultimo capitolo, il bagnetto di un africano, in costumi adamitici, nella “fascistissima” fontana dello scultore e artista Giuseppe Graziosi, realizzata nel 1938, in cui i simboli del littorio sono stati ridicolmente oscurati nell'ultimo restauro'. Così in una nota il senatore di Forza Italia Enrico Aimi sul bagno nudo dello straniero nella fontana del Graziosi a Modena, documentato ieri da La Pressa.'Evidentemente l'iconoclastia è una prerogativa di tanti 'regimi', compreso quello rosso porpora che amministra incessantemente la città dal primo dopoguerra - continua Aimi - La scena è apparsa surreale ai presenti, ma non c'è nulla di cui stupirsi. Fallito miseramente il progetto d'integrazione voluto dalle sinistre ne vedremo anche di peggio. Di meglio ci sarebbe invece che, anche le istituzioni preposte alla sicurezza, aprissero gli occhi e incominciassero a fare sul serio. Questo incivile va rimandato da dove è venuto e chiedo alle Autorità competenti di procedere, senza indugio, al suo allontanamento dall'Italia. Presenterò un interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno Lamorgese per evidenziare la situazione in cui versano Modena e la sua provincia. Dal ' Fascio' non era proprio necessario passare allo 'Sfascio'', conclude Aimi.