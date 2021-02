In Consiglio bufera Aime sulla Consulta Ambiente: 'va ricostituita'

'un atto offensivo e discriminatorio nei confronti della consulta e irrispettoso dei regolamento che prevede che il comune si relazioni con le consulte attraverso audizioni. un atto offensivo e diffamatorio che chiede la ricostituzione della consulta senza spiegare il perché. chiederò i danni per questo atto da parte dalla consigliera verde che dovrebbe rispettare il regolamento e spiegare cosa ha fatto lei in questi anni per l'ambiente. io sono pronto al confronto. in anni di presidenza non sono mai stato contestato dalle associazioni che ne fanno parte e lo fa lei con un atto politico in consiglio comunale, senza spiegare il perché, roba da non credere'. emilio salemme, storico presidente della consulta ambiente comunale di modena, è furioso di fronte all'atto calendarizzato oggi nella discussione del consiglio comunale di modena con il quale il consigliere comunale del gruppo verdi paola aime chiede alla giunta l'impegno a ricostituire ex novo la consulta comunale ambiente, l'organismo di confronto delle varie associazioni e dei portatori di interesse operanti nel comune di modena sulle tematiche ambientali. la pietra dello scontro ruota intorno alle motivazioni con cui il consigliere chiede la ricostituzione della consulta, ovvero il 'binario morto' sul quale la consulta, presieduta da anni da emilio salemme, secondo le parole scritte nero su bianco dal consigliere, sarebbe stata avviata da tempo.insomma un atto forte dal forte significato politico considerato come un attacco non solo personale ma anche nei confronti della stessa consulta, dal suo presidente emilio salemme. 'forse la consigliera aime non conosce il regolamento e le forme con cui il comune deve relazionarsi con le consulte. non so quali che siano gli obiettivi che animano la consigliera paola aime, ma sono offeso ed arrabbiato per questo gesto diffamante, scorretto e sbagliato nel metodo. per questo sono pronto alla denuncia e alla richiesta di danni'.