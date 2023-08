Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'E infine pochi giorni fa, coi nuovi incentivi fissati dalla Regione: la platea interessata dal contributo per le bici e i cargo bike sará di 4 milioni di abitanti circa il 91% della popolazione complessiva dell'Emilia-Romagna.La provincia di Modena, tuttavia, si fermerà come sempre prima di Serramazzoni e di Pavullo: ancora una volta territori “dimenticati”. La regione continua a fare riferimento ai (seppur legittimi) livelli di qualità dell'aria e di PM10, cercando di invogliare i cittadini a preferire la bicicletta all’automobile per gli spostamenti. Dati alla mano, tuttavia, dimostrano come Maranello e Vignola, comuni confinanti col territorio collinare (escluso dal bando), abbiano pressappoco i medesimi livelli di qualità dell’aria di Pavullo, cittadina sede di grosse ceramiche e varie aziende metallurgiche'.'Si discrimina ancora una volta l’Appennino, escludendolo da incentivi: ci si aspetta che un cittadino di Bologna, o di Modena, scelga la bicicletta per sposarsi dall’altra parte della città, tra tangenziali e autostrade, quando comunque la città vanta anche numerose alternative pubbliche al trasporto, e non si contempla questo territorio, vocato all’attività sportiva, e le cui ridotte distanze renderebbero adatto l’uso della bicicletta per gli spostamenti - chiude Galloni -. Auspico che la Regione da subito modifichi i parametri di scelta ma ancora di più auspico che qualche esponente della montagna possa presto sedere laddove le decisioni vengono prese: qui avvengono i tagli e i depotenziamenti maggiori e ora ci escludono dai bonus. Non siamo cittadini di serie B, ed è doveroso ricordarlo anche nelle sedi istituzionali'.