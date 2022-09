Italia sovrana e popolare, Giovanardi domani a Maranello

Continua nel modenese la campagna elettorale del movimento no green pass Italia Sovrana e Popolare.Domani, venerdì 16 settembre alle 18, presso Chalet del Parco Due-Via Tito Speri 1 a Maranello, Daniele Giovanardi, candidato al Senato, risponderà alle domande dei cittadini sui temi legati alla vaccinazione e alle misure sanitarie adottate dal governo in carica, che hanno mostrato tutte le loro contraddizioni. Interverranno anche i candidati Nivel Ruini e Marco Domenico Rogato, l’incontro sarà moderato da Emilio Zannoni.Sabato 17 in mattinata si terranno banchetti informativi a Modena (Portici del Collegio), a Sassuolo (Piazza Garibaldi), a Formigine (zona mercato), a Vignola, a Carpi e in vari comuni della Bassa Modenese.Domenica 18, alle ore 18, presso il RistoBar ILIKE, Via Pietro Giardini 454 F-Direzionale 70-Modena, si svolgerà un incontro-dibattito sui temi economici con il Prof Nino Galloni e con Federico Greco, coautore del Film PIIGS.'Il film affronta senza censure il nodo fondamentale della crisi economica che stiamo vivendo da decenni, mostrando le responsabilità dell'Unione Europea e dell'eurozona nel progressivo disfacimento dello stato sociale, dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori - si legge in una nota -. Italia Sovrana e Popolare vuole il superamento e l’uscita dalle entità sovranazionali come la Ue e la Nato che operano in direzione contraria all’interesse nazionale e che stanno portando l’Italia verso il baratro della miseria e della guerra'.