'La bocciatura dell'adesione del comune al Network Family, opportunità persa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













ll sostegno alle famiglie come altre politiche quali ad esempio la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, il sostegno alla natalità, la tutela del diritto a salute, istruzione , casa solo per citarne alcune devono essere affrontate fuori dal perimetro del confronto elettoralistico perche’ sono ambiti che impattano direttamente sulle persone nella vita quotidiana.La progettazione e la realizzazione di tali politiche di stampo universalistico deve avvenire con la cooperazione di tutte le forze politiche e sociali perché devono essere approntate in termini strutturali per essere efficaci quindi durature e non possono cambiare in base al vento politico pena la loro inefficacia. La natura universalistica consente di fare politiche che non siano ad uso e consumo di un determinato gruppo di persone a scapito di altre Questo e’ lo spirito con cui il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha votato favorevolmente durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Modena del 14 settembre scorso a una mozione finalizzata all’adesione del Comune a un network di enti locali e associazioni amiche delle famiglie che invece il PD ha bocciato .

La partecipazione ad un network serve proprio per confrontarsi con idee, opinioni ed esperienze diverse al fine di incrementare le opportunità per le famiglie e l’efficacia delle politiche stesse volte al loro benessere , oltre ad essere uno strumento di autovalutazione e di promozione di politiche attive per le famiglie.



Mentre in consiglio comunale c’e’ chi si perde per meri fini elettoralistici a dare patenti di visioni antropologiche di serie A e di serie B noi crediamo che sia prioritario mettere in atto tutte le strategie per essere accanto ai problemi della gente ,specie dei piu’ fragili che sia la destra che la sinistra paiono in realta’ avere dimenticato da tempo Se una adesione peraltro a costo zero a un network puo’ essere uno dei tanti strumenti per agevolare e sostenere le famiglie in difficolta’ in una congiuntura difficile come quella che stiamo vivendo ben venga guardando anche alla multiformita’ della famiglia odierna senza fare un utilizzo discriminatorio (come la destra vorrebbe fare ) della Costituzione e senza mettere alcuna bandierina sui problemi della gente . D'altronde lo stesso nostro pensiero pare avere animato la scelta di aderire al network fatta dall’Amministrazione comunale di Torino che ci pare attinga allo stesso sistema valoriale del PD modenese. Siamo comunque disponibili ad accompagnare i consiglieri comunali del PD modenese che a fine Consiglio sono venuti nei nostri banchi a regalarci, con superbia ed arroganza, una lezioncina sui valori e sulla lotta alle discriminazioni ad incontrare il Sindaco Lo Russo (del PD) e tutti i consiglieri comunali del PD torinese, al fine di accertarci che rivolgeranno a questi ultimi le stesse parole superbe ed arroganti che hanno utilizzato nei nostri riguardi. Una cosa è certa. Il Comune di Modena, piegato al pregiudizio e alla discriminante ideologica, ha perso una opportunità per ricevere, dare e mettere in rete il proprio e l’altrui contributo e le proprie esperienze nelle politiche sociali a favore delle famiglie, che per noi rimangono non solo da sostenere ma da valorizzare in una ottica di contrasto alla denatalità”



Gruppo consiliare Movimento 5 stelle Modena