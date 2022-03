La Cina rompe indugi e appoggia Putin: 'Guerra colpa della Nato'

La Cina del presidente Xi Jinpingrompe gli indugi e si schiera al fianco della Russia e contro Stati Uniti e Nato nel conflitto in Ucraina.'Sono state le azioni della Nato, guidata dagli Stati Uniti, che hanno gradualmente spinto fino al punto di rottura il conflitto tra Russia e Ucraina - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian -. Ignorando le proprie responsabilità gli Stati Uniti accusano, invece, la Cina della propria presa di posizione sulla questione ucraina, e cercano margini di manovra per il tentativo di sopprimere contemporaneamente Cina e Russia e mantenere la loro egemonia'.La Cina ha anche bocciato in modo netto le sanzioni inflitte alla Russia, l'ultima delle quali annunciata dal presidente Usa, Joe Biden, di sospendere le importazioni di gas e di greggio da Mosca. Le sanzioni 'non hanno fondamento nel diritto internazionale - ha detto Zhao Lijian -. Provocheranno solo serie difficoltà all'economia e al sostentamento dei Paesi interessati e aggraveranno ulteriormente la divisione e lo scontro. Cina e Russia continueranno a portare avanti la normale cooperazione commerciale, compreso i giacimenti di petrolio e gas, nello spirito del rispetto reciproco'.