'Ogni percorso di collaborazione, soprattutto dal punto di vista politico, deve avere alla base una sintonia di intenti e una strada comune da percorrere, a maggior ragione se si avvicina un periodo così importante come quello di fine mandato dell’attuale amministrazione, fase in cui sarà necessario tirare le somme sul lavoro fatto in questi anni e lasciare in eredità alla città decisioni importanti per il futuro di Modena - afferma la capogruppo Katia Parisi -. In particolare, come Modena Civica non ci sentiamo più dovutamente rappresentati dall’assessore Lucà Morandi, espressione diretta della nostra visione di città in Giunta e in Consiglio.Da tempo soffriamo una discordanza di intenti sia sugli obiettivi e i temi a cui dare rilevanza nel percorso politico dell’attuale legislatura. C’è molto ancora da fare, per esempio, sui Quartieri e il loro funzionamento e non ci sono più i presupposti per confrontarsi su questioni fondamentali per i cittadini, incidendo così in maniera importante sulle decisioni che verranno assunte nei prossimi mesi. Abbiamo sottoposto questo disagio all’assessore già diverse settimane fa, dandole tutto il tempo necessario per provare a risanare questa frattura o fare un passo indietro, ma il tempo non è stato evidentemente sufficiente per ritrovare la serenità necessaria a proseguire una collaborazione positiva. Per questo ribadiamo, questa volta pubblicamente, la nostra richiesta di dimissioni immediate. Ci appelliamo anche al sindaco Muzzarelli perché, alla luce degli accordi politici, si prodighi per ristabilire la serenità necessaria'.Starà ora a Muzzarelli decidere se proseguire ugualmente con l'attuale giunta senza rimpasto, come fece dopo lo strappo tra Articolo Uno e Sinistra per Modena e gli assessori Pinelli e Bosi, o accettare il volere del gruppo che ha indicato il proprio componente in giunta.