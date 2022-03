La Lega avverte: 'Vogliono aprire nel carcere di Modena sezione 41bis'

Il gruppo Lega Modena presenterà un'interrogazione urgente per chiedere al sindaco ed alla Giunta se è vera oppure no l'esistenza di un progetto in stadio avanzato che vedrebbe l'apertura di una nuova sezione detentiva presso il carcere di Sant'Anna per ospitare soggetti detenuti in regime di 41bis.A darne notizia sono Alberto Bosi (Capogruppo Lega Modena), Barbara Moretti (Consigliere Lega Modena), Mario Mirabelli (Responsabile sicurezza Lega Modena) e Valentina Mazzacurati (Responsabile Giustizia Lega Modena).'Tale notizia, se confermata, vedrebbe la ferma opposizione della Lega Modena, primo perchè riproporrebbe sul nostro territorio il rischio di insediamenti di famiglie con radici criminali e, secondo, perchè il carcere di Modena per potere ospitare in sicurezza tali detenuti dovrebbe fare delle importanti ristrutturazioni che al momento mancano. In passato c'era già stato un tentativo di formare una sezione detentiva dedicata al carcere duro e allora, come speriamo anche oggi, le forze politiche di diversi orientamenti si opposero a tale ipotesi che avrebbe portato solamente dei disagi al nostro territorio. Chiediamo quindi al sindaco ed alla giunta di riferire al Consiglio Comunale su tale progetto e di opporsi fermamente a tale ipotesi che, se realizzata, peggiorerebbe la sicurezza a Modena'.