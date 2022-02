La modenese Pigoni eletta segretario regionale del partito di Calenda

La modenese Giulia Pigoni è stata ufficialmente eletta come segreterio di Azione Emilia-Romagna. Il congresso regionale del movimento fondato da Carlo Calenda si è svolto ieri a Bologna: 'Sono molto felice – commenta Pigoni – per la fiducia che mi è stata accordata. Vogliamo costruire la casa di riformisti e liberali: sarà una sfida che affronterò con entusiasmo e orgoglio. Sono convinta che da questa regione possa partire una spinta decisiva per costruire concretamente il partito che stiamo immaginando insieme'.Proprio la Regione Emilia-Romagna, secondo la Pigoni, potrà infatti essere un laboratorio politico virtuoso. 'C’è tanto lavoro da fare ma abbiamo tante persone competenti che vogliono mettersi in gioco e tante idee e proposte concrete sulle quali fare affidamento'.Il neo-segretario ha ringraziato poi il senatore Matteo Richetti per essere intervenuto al congresso, il presidente Stefano Bonaccini per avere aperto il congresso con un video intervento e tutti i delegati provinciali, “con cui non vedo l'ora di continuare insieme il lavoro di questi anni.A questo proposito, Pigoni annuncia la volontà di coinvolgere i rappresentanti di Azione di tutte le province emiliano-romagnole per discutere e confrontarsi costantemente sui temi chiavi e le posizioni politiche: “Anche per comporre la mia segreteria terrò conto del merito e della provenienza geografica per scegliere in modo oculato una squadra forte e motivata”.