La nefasta profezia di Zelensky: 'Si scatenerà una guerra mondiale'

'Questo conflitto non finirà così ma scatenerà una guerra mondiale. Oggi la guerra è qui, domani sarà in Lituania, poi in Polonia, poi in Germania'. La nefasta profezia è del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a World News Tonight della Abc. La guerra tra Russia e Ucraina, dice, sarà solo l'inizio di una escalation perché Mosca 'non si sazierà'. 'La gente muore ogni giorno, ogni minuto. Considero Vladimir Putin un criminale di guerra? Tutti quelli che sono venuti qui sul nostro suolo, tutti quelli che hanno dato ordini, tutti i soldati che hanno sparato sono criminali di guerra. Putin può porre fine ad una guerra che ha iniziato. E se non pensa di aver dato inizio a tutto, deve sapere che può porre fine alla guerra'.'Non viene bombardata solo Kiev, non solo nelle zone residenziali, anche nelle periferie.'La cosa più importante per noi è la sicurezza del cielo. La Russia bombarda, utilizza aerei ed elicotteri. Noi non controlliamo i cieli. Ieri i missili hanno colpito l'università della città di Kharkiv, hanno colpito un ospedale pediatrico a Kiev. Siamo in Europa, siamo una zona di libertà. Molti pensano che siamo lontani da Usa e Canada, ma siamo una zona di libertà che viene violata e calpestata: va protetta. Ora tocca a noi, poi toccherà a voi. Questa bestia non si sazia: più mangia, più ha fame'.E' stata offerta a Zelensky la possibilità di lasciare il paese? 'Mi è stata proposta questa possibilità. Sono stati inviati qui gruppi speciali per uccidere me e la mia famiglia. Io sono il presidente di questo popolo, resterò fino alla fine. Vorrei che ci fosse un happy end, come a Hollywood'.