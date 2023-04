'La Resistenza non fu monopolio delle formazioni partigiane comuniste'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I patrioti che scelsero di combattere erano Monarchici, Repubblicani, Azionisti, Cattolici, Liberali, Socialisti e Comunisti'. Così, alla vigilia del 25 aprile, in una nota Emerenzio Barbieri, Eugenio Baresi, Fabrizio Cicchitto, Paolo Cirino Pomicino, Luigi Compagna, Carlo Giovanardi, Gaetano Quagliariello e Tomaso Zanoletti.'Nel 1948 dall'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) uscirono i partigiani cattolici e gli autonomi che costituirono la federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e nel 1949 nacque la FIAP, composta dalle formazioni partigiane che avevano come riferimento il Partito d' Azione ed i partiti Liberale, Repubblicano, Socialista e Socialdemocratico - continua la nota -. La spaccatura si determinò per una questione di principio: mentre i patrioti di queste ultime formazioni avevano combattuto per tornare ad un sistema politico con partiti che devono 'concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale', gran parte della Resistenza comunista auspicava l'avvento in Italia di un sistema totalitario come quello dell'Unione Sovietica di Stalin'.

'Quest' anno purtroppo, anche a seguito della polemica su Via Rasella scaturita dalle esternazioni del Presidente del Senato, il 25 aprile rischia di trasformarsi da Festa di tutti per la ritrovata democrazia in uno scontro tra Governo ed opposizione, con la riproposizione di tesi giustificazioniste del fascismo da parte di qualcuno della maggioranza e dall'altra il tentativo di ridurre la Resistenza al monopolio di chi guardava ad esperienze che non nulla avevano di democratico. Per scongiurare questo pericolo sottoscriviamo un appello perchè in questa importante occasione si pubblicizzi e valorizzi il contributo che diedero per la liberazione del nostro paese i combattenti delle formazioni partigiane che con l'apporto determinante degli eserciti Alleati riscattarono gli errori e gli orrori del fascismo (basta per tutti citare le leggi razziali) in nome dei principi di libertà e democrazia poi tradotti nella Costituzione della Repubblica'.