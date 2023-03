La scuola riprenda il suo ruolo educativo prima che prevalga la legge della jungla'

'Duole dover assistere all’ennesimo e grave episodio accaduto al Corni di Modena dove questa volta a farne le spese è stato un bidello, rimasto ferito solo perché ha tentato di fermare questi delinquenti – non c’è altro modo per definirli – L’ennesimo che segue gli altri, in una situazione che non trova rimedio in alcun modo.Ma grave è anche il pesante silenzio delle forze politiche che sono al governo della città: forse pensano che a forza di ripetere la parola percezioni, come amano definirle loro, il problema della sicurezza all’interno degli istituti scolastici si risolva da solo? Quale genitore dopo tutto ciò ha la coscienza tranquilla nel mandare i l proprio o i propri figli a scuola? Rispondiamo noi, nessuno!Nello stigmatizzare l’episodio ed esprimere nuovamente la nostra ferma condanna a quanto accaduto, a nome di tutto il gruppo Lega, il nostro auspicio è che finalmente si prenda coscienza di una situazione in continuo stato di peggioramento e che vi si ponga rimedio. Noi siamo disponibili al confronto e a trovare soluzioni affinché la scuola riprenda il suo ruolo educativo e formativo, prima che sia la legge della jungla a prevaricare'