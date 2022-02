Lavoro vietato a over 50 senza super Green Pass: rabbia degli operai

E' scattato oggi in Italia il divieto di lavorare per gli ultra 50enni senza Super green pass. In diretta dallo stabilimento Lamborghini di Sant'Agata bolognese, la voce dei lavoratori che oggi non sono potuti entrare in fabbrica.Ricordiamo che il divieto di lavorare, collegato all'obbligo vaccinale che comprende anche la terza dose, vale anche per i vaccinati che non hanno fatto la terza dose entro sei mesi dalla seconda.Tra i lavoratori presenti anche il consigliere di San Cesario Mirco Zanoli il quale ha sottolineato con forza la solitudine nella quale i lavoratori sono stati gettati, denunciando in particolare il silenzio dei sindacati. Parliamo di uomini e donne che per decenni hanno lavorato nella stessa azienda e che ora si vedono estromessi in basa a una scelta sanitaria.Al fianco dei manifestanti era presente anche Flavio Morani del Comitato italiano per la libertà.