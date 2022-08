Lega, Corti crede nella rielezione: 'Premiata vicinanza al territorio'

'Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia e per avermi concesso l'onore di poter rappresentare ancora una volta la Lega nel mio territorio. La mia candidatura come capolista al Senato al collegio plurinominale 01 Emilia Romagna ovest è la dimostrazione di quanto la Lega sia l'unico partito attento alle istanze delle aree montane e delle aree interne'.Così il senatore Lega Stefano Corti esprime la sua soddisfazione per la ricandidatura in posizione non certa, ma eleggibile, al Senato. Premiata dunque la sua vittoria nel clamoroso riconteggio che portò tre anni fa alla esclusione del Dem Edoardo Patriarca.'Non dimentico la tenacia con la quale abbiamo ottenuto un seggio senatoriale non correttamente assegnato inizialmente al Pd: solo attraverso uno storico ricorso siamo riusciti ad avere riscontro di quella che nel 2018 era stata la volontà popolare.