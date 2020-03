Lega Modena: 'Bilancio, aumento dell'Irpef ora è del tutto assurdo'

'Il prossimo 26 marzo è stato convocato il consiglio comunale per la votazione del bilancio previsionale del Comune di Modena. L’atto politico più importante per chi ha il dovere di amministrare la città. Tuttavia siamo in una situazione emergenziale che nessuno poteva prevedere e che sta sconvolgendo la normale vita quotidiana. Il Governo nazionale ha varato restrizioni molto forti per quello che riguarda gli spostamenti e gli assembramenti, quindi già il fatto di presentarsi in consiglio comunale potrebbe comportare dei rischi. La proposta di esercitare l’attività di discussione in sale attigue o in video conferenza, non la riteniamo idonea all'esercizio del nostro ruolo di opposizione costruttiva'. Così la Lega di Modena in una nota.



'Il bilancio comunale dovrà adottare scelte decisive per il futuro della nostra città. Ci troviamo in pandemia e cessato l’allarme, i tempi non sono noti, dovremo fare i conti con diverse situazioni da rivedere sia in campo economico che in quello del welfare. La Lega Modena, come atto legittimo e responsabile ritiene opportuno che l’approvazione del bilancio venga spostata ad altra data anche se questo comporta un esercizio provvisorio (Il Decreto 'Cura Italia' prevede il possibile differimento al 31 maggio per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali). Nella presentazione del bilancio, prima delle discussioni in seduta consigliare, il sindaco ha proposto un aumento dell’IRPEF che allo stato attuale, viste le inevitabili ricadute economiche alle quali andranno incontro le famiglie, ci sembra assolutamente inopportuno e pertanto non mancheremo di contrastarlo'.