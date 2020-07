Lega Modena, il neo-commissario: 'Amico di Bargi, ma non sono l'uomo di nessuno'

'Nel giorno della mia nomina sono stato etichettato come l'uomo di Bargi, ma io non sono l'uomo di nessuno e sono a servizio solo di Matteo Salvini per contribuire alla riorganizzazione della Lega in provincia di Modena'. Il neo commissario provinciale Lega Salvini Premier Davide Romani si è presentato così questa mattina nella sede del Carroccio di Modena al fianco del capogruppo Lega Alberto Bosi e del responsabile giovani Alex Pedrazzi. Con loro anche il commissario cittadino Lega Nord (il partito che sta confluendo in Salvini premier) Luca Bagnoli.'Il mio obiettivo è riorganizzare il partito nella consapevolezza che il lavoro che è stato fatto è stato grande. Siamo un gruppo unito e prima di essere militanti siamo amici. Ho un ottimo rapporto con il senatore Corti e il deputato Golinelli e coi consiglieri regionali Bargi e Pelloni. Il giorno della mia nomina ho ricevuto la telefonata del commissario regionale Ostellari e di Matteo Salvini. Salvini mi ha solo raccomandato di lavorare per una Lega aperta, inclusiva e che punti alla meritocrazia'.'Al momento l'unico referente della Lega Salvini Premier a Modena sono io. Dalla prossima settimana procederò ai rinnovi o alle nuove nomine dei commissari locali. Al momento quindi non vi sono figure di responsabili locali'.'Conosco Pelloni del 2006 e abbiamo fatto un lungo percorso insieme nella Lega giovani. Lo abbiamo sempre sostenuto nel suo lavoro di sindaco e lo abbiamo apprezzato. Non vi è alcun problema'.'E' stata una sua scelta e va rispettata. Non dimentichiamo però che oggi Pelloni è consigliere regionale di tutti e in primis di Vignola. Non abbondonerà mai la sua città'.La presentazione di oggi è stata anche l'occasione per lanciare la campagna '#dilloallalega'. Un punto di ascolto telefonico e personale per tutti i modenesi che desiderano avanzare segnalazioni sui problemi della città o proposte. La sezione di viale Caduti in Guerra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30. Il telefono è 059217854.