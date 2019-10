Legalità, iniziativa con Pd, Cgil, Libera: 'No a lezioni da sinistra'

'E' di oggi la notizia del blitz della polizia con 24 arresti e perquisizioni anche in Emilia Romagna nei confronti di esponenti del clan Parisi e Palermiti, un'operazione di fronte alla quale ci complimentiamo con le forze dell'ordine. Non solo la giustizia ma anche la politica deve fare la sua parte nella lotta alle mafie. Il 30 ottobre a Bologna verrà presentato un nuovo sito regionale dedicato al tema della legalità con giornata ad hoc di approfondimento. Premesso che ogni iniziativa di contrasto alle mafie è positiva, prendiamo atto di come questa battaglia sia spesso trasformata dalla sinistra in una lotta di bandiera'. Così il capogruppo di Forza Italia in Regione'In quella occasione saranno presenti- continua Galli -. Mi pare una iniziativa decisamente targata Pd-5Stelle con galassie sindacali e culturali annesse. La lotta alla criminalità organizzata non può limitarsi a convegni o iniziative di bandiera, ma deve partire dalla fotografia di un territorio nel quale la criminalità organizzata non solo è presente, ma come sottolineano le relazioni semestrali della Dia, è radicata. Soprattutto deve essere una battaglia trasversale di tutte le forze politiche e civiche e non deve essere una occasione per chi governa da sempre il territorio, dove la mafia è radicata, di autoincensarsi'.'In Emilia Romagna la sinistra può dare lezioni su come non si contrastano le mafie, visti i risultati degli ultimi anni. Il Pd spieghi perché vuole abrogare i decreti sicurezza che danno più strumenti alle Forze dell’Ordine e potenziano l’agenzia per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati ai mafiosi - rincara la dose il capogruppo della Lega in Regione Emilia Romagnaappresa la notizia dell'appuntamento organizzato dalla giunta regionale per la presentazione delle 'iniziative di contrasto alle mafie con gli strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche' mercoledì prossimo alle 11,30 in via Aldo Moro.