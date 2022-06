M5S Emilia Romagna, Lanzi nominato referente insieme a Croatti

I senatori Gabriele Lanzi e Marco Croatti sono stati indicati quali referenti regionali rispettivamente per l'Emilia e la Romagna dal presidente M5S Giuseppe Conte.'Ringraziamo il presidente Conte per la fiducia riposta nei nostri confronti. Una nomina che ci onora perché rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto, ma soprattutto perché è proprio dai territori che dovrà passare il rilancio del Movimento 5 Stelle - affermano Lanzi e Croatti -. Ci aspetta una sfida non semplice, ma che affronteremo con la massima determinazione e trasparenza, lavorando sinergicamente per il bene della nostra Regione. Nel nuovo corso del Movimento, tutti dovranno essere coinvolti e messi nelle condizioni di dare il proprio contributo'.