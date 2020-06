'Maltrattamenti e abusi su minori, Bibbiano non ha insegnato nulla'

“La Commissione d'inchiesta su Bibbiano non è servita a nulla: il Partito democratico continua sulla propria strada rifiutandosi di recepire, a questo punto, non solo le proposte dell'opposizione, quanto gli avvertimenti e le precauzioni che la vicenda avvenuta appena un anno fa nel reggiano avrebbe dovuto insegnare”. Così il consigliere regionale della Lega E-R, Simone Pelloni, commenta la bocciatura del documento presentato dal Carroccio che chiedeva di subordinare le erogazioni economiche della Regione alle sole equipe (multidisciplinari specialistiche sull’abuso e il maltrattamento) di secondo livello strutturate, come previsto dall’articolo 18 della legge n. 14/2008, a livello provinciale o comunque, sovradistrettuale.

“La nostra richiesta – spiega Pelloni – in linea con quanto disposto dalla legislazione regionale, intendeva scongiurare la costituzione di commissioni di secondo livello, che per definizioni fungono da controllo di quelle di primo, su base distrettuale, onde evitare il potenziale conflitto di interesse che, nei fatti, si potrebbe verificare quando la commissione di controllo coincide con quella dei controllati. Vien da sé che fissare ambiti dimensionali maggiori entro i quali scegliere i componenti delle commissioni di secondo livello avrebbe scongiurato rischi di eventuali intromissioni, garantendo maggiormente i minori vittime di maltrattamenti e abusi”.

Purtroppo, però, conclude Pelloni “il Partito democratico, da una parte ha rigettato la nostra proposta, dall'altro ha rinnegato se stesso, visto e considerato che la maggioranza medesima in un suo precedente atto aveva dichiarato che le equipe distrettuali “rappresentano un elemento critico, soprattutto se non dovessero essere disponibili a quel livello adeguate specializzazioni”.