Manifestazioni anti green pass domani in tutta Italia

Si stanno dando appuntamento per domani diverse persone che protestano contro l'introduzione del certificato verde. Sono previste infatti manifestazioni simultanee in molte città italiane convocate attraverso Facebook e alcuni canali Telegram da gruppi cL'appuntamento è per domani alle 17:30. I promotori, che affermano di essere inseriti in una mobilitazione mondiale chiamata in contemporanea, la 'World Wide Demonstration', annuncianoiniziative in una cinquantina di località, da Roma ad Aosta, da Ragusa a Trieste. Le manifestazioni in Italia sono dirette 'contro il passaporto schiavitù (così viene definito il GreenPass), gli obblighi vaccinali, la truffa Covid, la dittatura'.(Fonte ANSA).