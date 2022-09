Maroni archivia Salvini: 'Saprei chi eleggere come nuovo segretario Lega'

'Ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi'. Così l'ex leader della Lega Roberto Maroni, nella sua rubrica Barbari Foglianti, sul Foglio, commentando i risultati delle elezioni.'La vittoria è netta - sottolinea Maroni -. Svanisce quella che per il centrodestra era l'unica paura e per il centrosinistra l'unica speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento. Meloni potrà contare su una maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato'.L'ex segretario della Lega definisce l'esito delle elezioni di domenica 'una vittoria per nulla sorprendente vista la pochezza della coalizione di centrosinistra. Dei suoi argomenti, dei suoi programmi e della sua propaganda. Anzi, delle varie coalizioni targate centrosinistra tutte quante pronte a dividersi, esercizio che le ha portate alla sonora sconfitta. Meloni adesso riceverà dal presidente della Repubblica l'incarico di formare il nuovo governo, una doppia maggioranza in Parlamento abbatte ogni possibile ostacolo sulla strada della Meloni verso Palazzo Chigi'.