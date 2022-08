Meloni: 'La fiamma nel simbolo Fdi? Ne andiamo fieri'

'Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma nel simbolo di Fdi nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo fieri'. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Giorgia Meloni, rispondendo a Liliana Segre che fra i tanti le aveva chiesto di togliere la fiamma dal logo per dare un concreto segno di discontinuità con il passato.'Fdi si batterà per il presidenzialismo, il Pd lo considera un pericolo per la democrazia. E gli italiani sceglieranno - afferma Meloni -. Il presidenzialismo può rendere autorevole, forte, stabile e dunque molto più competitiva la Nazione'. Circa le polemiche sulle frasi di Silvio Berlusconi su Mattarella, 'è stata fatta una gran polemica sul nulla. Non c’è nessuna dichiarazione di ostilità nei confronti di Mattarella.