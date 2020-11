Mercato Novi Sad a Modena, anche oggi il distanziamento resta chimera

Ieri il record assoluto di nuovi contagi Covid in provincia di Modena, (639 nuovi positivi) , con altre tre persone ricoverate in terapia intensiva e 39 ricoverate in altri reparti, eppure a Modena il Mercato del Novi Sad del lunedì resta un punto fermo assoluto. Scuole superiori chiuse, palestre chiuse, mostre e cinema chiusi, ristoranti e bar aperti solo a pranzo, ma il Mercato del lunedì non si tocca, nonostante proprio ieri il Prefetto di Modena non abbia dato l'autorizzazione a quello domenicale Fatto in Italia ( qui l'articolo ).E allora questa mattina siamo stati al Novi Sad. Il risultato sono le fotografie che pubblichiamo. Il distanziamento quasi mai viene rispettato nei banchi con più clienti, mentre il rispetto dell'obbligo della mascherina è ormai entrato nelle abitudini di tutti.