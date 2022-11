Merola: 'Il Pd rischia la definitiva scissione'

'Dopo appena 15 anni di vita, l'adolescente Pd è in convalescenza per la botta presa alle elezioni'

Il destino del Pd è di fronte ad un 'rischio scissione definitivo', secondo il parlamentare dem Virginio Merola. 'Dopo appena 15 anni di vita, l'adolescente Pd è in convalescenza per la botta presa alle elezioni. La terapia vincente è per me una sola: ricominciare dalle cose, non dai nomi', scrive su Facebook l'ex sindaco di Bologna.



Per Merola bisogna parlare di 'proposte per il lavoro, l'ambiente, i diritti sociali e civili. Entrare nel merito, per costruire un programma di opposizione e alternativo alla destra. Vedo invece le solite manovre sui nomi, leggibili nel solito modo: chi guarda di più alla sinistra e chi più al Terzo polo'.



Dunque, 'per smentire questa lettura che denota subalternità e per giunta un rischio di scissione definitivo- scrive il parlamentare dem- credo che occorra imporre una discussione sulle ragioni e i contenuti del Pd, non sulle alleanze'. Infine, 'credo che la Federazione di Bologna, come anticipato dalla segreteria Mazzoni, debba al più presto organizzare questa discussione', è la sollecitazione avanzata da Merola.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.