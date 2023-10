Mimmo Lucano, condanna ad appena 18 mesi: 'La fine di un incubo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una sentenza, quella della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che cambia radicalmente la precedente, quella emessa dal Tribunale di Locri, che aveva condannato Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione a delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio. La Procura generale aveva chiesto per l'ex sindaco di Riace 10 anni e 5 mesi.'Per me è la fine di un incubo', ha detto Mimmo Lucano all'Adnkronos. 'Questa sentenza è una vittoria sull'ingiustizia - ha affermato Lucano - e arriva in un periodo importantissimo. Perché Riace raccontava proprio che nei luoghi dove c'è più disagio l'immigrazione non è - come spesso viene rappresentata - un problema di ordine pubblico e invasione, ma l'opposto.Invece di generare paura, genera speranza per le comunità che si vanno spopolando, per le aree fragili del Paese, dove si perdono i servizi sociali, dove mancano gli asili e si svuotano le scuole. Una politica che non lo capisce e sceglie di mettere in atto forme repressive, di controllo dei confini e dei porti, non rispetta i diritti umani'.Per l'ex primo cittadino di Riace, inoltre, 'c'è qualcosa che non funziona se da 13 anni e due mesi di reclusione si arriva a un anno e sei mesi per una questione amministrativa. Mi hanno contestato di tutto, reati che non ho mai commesso, peculato, associazione a delinquere. Ho messo l'anima in quello che ho fatto - ha ribadito Lucano - rappresentando una Calabria inedita, che non è solo mafia, ed è capace di rispondere con fraternità alle persone che sono in fuga dalle guerre, dai drammi della miseria'.