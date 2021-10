'Minori stranieri non accompagnati, il sindaco chiarisca su emergenza'

'Perché dopo i ripetuti dibattiti generati dalle nostre interrogazioni sul possibile arrivo di stranieri clandestini minori derivante dal boom degli sbarchi, nei quali la giunta illustrava una situazione sotto controllo, scopriamo oggi dalle parole del sindaco che la situazione dei minori stranieri accompagnati è di fatto fuori controllo? Perché il sindaco non ha svelato che le cose non stavano andando bene già nell'agosto scorso, quando annunciò il finanziamento da 1,5 milioni di euro presentato al ministero per aumentare di 60 posti il numero di minori stranieri da accogliere? Perché non ci ha detto che le strutture modenesi non erano più in grado di resistere all'arrivo di un numero eccezionale di stranieri e che aveva iniziato a dirottare minori in albergo? Forse per nascondere l'emergenza sbarchi e clandestini fuori controllo?'.ad aprire la serie di reazioni critiche del centro destra all'Amministrazione Comunale, dopo le parole del sindaco sulla situazione insostenibile per il sistema di accoglienza dedicato a minori stranieri non accompagnati strutturato dal Comune di Modena con fondi ministeriali a causa del grande numero di nuovi arrivi dal mese di luglio. Una situazione che ha spinto il sindaco a scrivere al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per chiedere la ricollocazione dei minori in esubero rispetto alla disponibilità di posti nel sistema modenese.'Alla luce dell'allarme lanciato oggi e della delicata situazione emergenziale descritta, chiediamo che il sindaco riferisca al Consiglio comunale sulla situazione già nella prossima seduta. Perché delle due l'una: o l'amministrazione ha volutamente nascosto il problema politico prima, vista la conferma che il problema stesso era già evidente nel boom degli arrivi da luglio, o non è stato in grado di affrontarlo e denunciarlo per tempo, mostrando scarsa o nulla capacità di programmazione e di relazione con le autorità istituzionali preposte rispetto a questo tema. Alle quali oggi il sindaco si richiama per risolvere un problema che evidentemente non ha saputo gestire' - chiude Giacobazzi. 'Passare in nemmeno tre mesi dal 'va tutto bene' al 'non va bene niente', dichiarando che la situazione è insostenibile, è altrettanto politicamente insostenibile'Pierluigi GiacobazziCapogruppo Forza Italia Comune di Modena