Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questa mattina, mercoledì 27 Marzo, Mirandola e parte della Bassa Modenese sono rimaste senza autoambulanza. Dei tre mezzi in servizio, nessuno causa guasti è stato in grado di garantire il servizio. Già nelle scorse settimane il Pronto soccorso di Modena aveva prestato un’unità sostitutiva a Mirandola per sopperire al disservizio: stesso mezzo prestato successivamente anche al “Ramazzini” entrato nelle medesime difficoltà e sottratto alla bassa. Questa mattina – attacca il Segretario Golinelli – l’unica unità in servizio ha avuto un ulteriore guasto e dalle 8.30 alle 12.30 Mirandola è rimasta completamente scoperta. Questo è il potenziamento sbandierato dall’ASL anche nelle ultime settimane e sottolineato a più riprese dal Pd locale'.