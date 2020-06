Mirandolexit ad un passo: approvato l'atto, tra 7 giorni voto finale

Tutto come previsto, anche nel secondo dei tre passaggi in programma per l'approvazione dell'atto di uscita del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Area Nord. Nella seduta del Consiglio comunale convocata per le ore 18,30.A differenza della scorsa seduta, quando era necessaria la maggioranza dei due terzi del Consiglio Comunale per approvare la delibera (quindi non approvata), oggi bastavano 10 voti a favore, ovvero la maggioranza 'semplice', per la prima approvazione delle due previste, del'atto che sancisce l'uscita dall'Unione. Una maggioranza garantita da Lega e FDI, compatte sul SI, e sufficienti per prevalere sul fronte del No, altrettanto compatto (anche se con diverse ragioni), posto da PD, Movimento 5 Stelle e la Lista Più Mirandola.La delibera quindi passa, ma per essere esecutiva, sancendo l'uscita ufficiale di Mirandola dall'Unione, dovrà passare anche la prossima votazione, prevista nella seduta del prossimo lunedì, 29 giugno, nei termini della scadenza del 30 giugno, oltre la quale l'amministrazione dovrebbe aspettare un altro anno per riproporre la scelta. Una votazione, quella di oggi, anticipata da un ampio dibattito che ha coinvolto anche assessori e consiglieri ma nel quale la parte da padroni è spettata ai Capigruppo.'Questa giunta è fatta da persone pratiche, che non vivono di politica, e che come persone pratiche si sono resi conto di una Unione che non funziona e che per 17 anni non ha funzionato' - ha affermato il'Mirandola non potrà avere altro che vantaggi dall'uscita, così come potranno averne altri comuni visto che il nostro comune sarà sempre favorevole ad agire in convenzione. Ho parlato in questi giorni con il sindaco di Fiorenzuola, uscito dall'Unione territoriale in cui il Comune era, che mi ha confermato quanto condividere con altri comuni i servizi in convenzione porti ad una maggiore efficenza in quanto contestualmente si elimina tutto lo scontro politico che oggi caratterizza l'Unione'L'appello a non uscire, e a 'scongiurare una azione giudicata sbagliata e senza garanzie né per Mirandola né per gli altri comuni', è il. 'Crediamo ci possano essere ancora gli spazi per aprire una discussione per capire se in un tempo determinato si possano essere ancora le condizioni affinché questa unione possa essere salvata, riformandola dal suo interno come tra l'altro lo stesso sindaco, assumendone la presidenza, si era dichiarato disposto a fare. In settimana l'appello a non uscire è stato espresso da diverse parti della società civile e politica, anche da altri sindaci di centro-destra. Purtroppo vediamo che fino ad ora l'unico segno distintivo di questa amministrazione non è stato costruire e avere nuove idee, ma distruggere senza fornire una alternativa''L'alternativa c'è eccome ed è quella che questa amministrazione, in linea con la promessa di cambiamento fatta in campagna elettorale e che gli elettori hanno premiato, ha scelto di dare a questa città e all'Unione stessa' - replica ilannunciando il proprio voto a favore. 'Per uscire da una situazione che penalizza tutti, sia Mirandola sia gli altri comuni. Una scelta che garantirà un miglioramento della situazione e che questa amministrazione ha avuto la forza, con ragione, di portare avanti. Con quella onestà e trasparenza che la contraddistingue''Credo che ormai gli spazi di discussione garantiti da questa amministrazione siano inesistenti. La funzione di questa come della prossima seduta consigliare è solo funzionale a predisporre tutte le condizioni per uscire dall'Unione' - ha affermato il Consigliere e'Ciò che possiamo fare è quello di mettere a fuoco e puntualizzare, per i prossimi quattro anni, le ragioni e di una parte politica e dell'altra per potere poi valutare quando sia grave questa scelta; una scelta ideologica che porterà ad effetti negativi sul comune di Mirandola e sugli altri comuni'Annuncia e conferma il voto contrario ma critica il PD per essersi accorto tardi i problemi dell'Unione, la: 'Giudico legittime le analisi fatte dal sindaco sulle criticità che ci sono e delle quali prendo atto il PD parla solo ora che le criticità sono emerse. Ma giudichiamo la scelta di uscire ora sbagliata, per questo confermo il voto contrario'