Mirandolexit, Golinelli: 'Passaggio necessario per attuare programma'

La maggioranza lo ha ripetuto come un mantra, soprattutto nelle ultime 3 sedute del consiglio comunale, per aggiungere motivazioni a supporto della scelta di Mirandola di uscire dall'Unione a 9 comuni dell'Area nella quale è entrata nel 2003, quando l'Unione stessa nacqua: 'Per attuare il programma di governo e di cambiamento che la maggioranza dei mirandolesi ha votato un anno fa' - commenta a caldo il capogruppo Lega e deputato Guglielmo Golinelli al quale chiediamo quali saranno i prossimi passaggi. Ovvero come si concretizzerà l'uscita?'Sarà compito di un consulente esperto in questi passaggi, e definire ed attuare i passaggi per riportare all'interno del comune di Mirandola, servizi, personale, risorse che Mirandola ha ceduto negli anni all'Unione. Un processo che si concluderà entro il dicembre 2020, che prevederà un ampio confronto con gli altri comuni che fanno parte dell'Unione'. Da tale data Mirandola sarà non solo negli atti, ma anche nei fatti e nelle procedure quotidiane, fuori dall'Unione e di nuovo autonoma nella gestione dei propri servizi.'Sarà una fase contraddistinta da discussioni e arbitrati con gli altri comuni. Dopo questo passaggio saremo nelle condizioni di riorganizzare al meglio la macchina comunale che sarà più meritocratica e vicina alle esigenze del personale, dei cittadini e in grado di garantire l'attuazione del programma di governo che abbiamo presentato in campagna elettorale e che i cittadini hanno premiato con il loro voto un anno fa'