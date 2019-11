Mirko De Carli: 'Il terzo polo cattolico presenta liste in tutte le 9 province'

Il candidato presidente al momento èdel Popolo della Famiglia, ma come egli stesso afferma si tratta di 'una candidatura di servizio' ed è possibile un passo indietro se si troverà un accordo con la Lega e con gli altri partiti del centrodestra. Quello che è certo è che la lista dei cattolici si presenterà autonomamente nelle nove province emiliano romagnale alle elezioni del 26 gennaio. Molti hanno ribattezzato questo esperimento come la nuova Dc. La lista è composta dal Popolo della Famiglia ma non solo. Come già anticipato da La Pressa ci riprova anche il Mir del modenese Samorì.'Come detto la lista è frutto di un accordo tra associazioni del mondo cattolico emiliano romagnolo, il partito del Popolo della Famiglia, il partito Mir di Gianpiero Samorì e il Partito Valore Umano. L'obiettivo è formare un terzo polo popolare che rappresenti la casa politica dei cattolici oggi non rappresentati'.'Certamente sì. L'obiettivo è presentare la lista in tutte e 9 le province. Come detto abbiamo già avuto il sostegno anche di una parte della dirigenza di Forza Italia che non si sente più rappresentata da quel partito'.'No, ancora no perchè le liste sono in fase di definzione, le presenteremo la prossima settimana'.'Le liste come detto saranno formate da esponenti politici provenienti dai partiti citati, Pdf, Mir e Valore Umano e da associazioni cattoliche. Non credo Samorì si candidi direttamente'.'Io ho messo in campo da settimane la mia candidatura a presidente, ma si tratta di una candidatura di servizio. Sicuramente ci presenteremo alle elezioni, vedremo se soli o in coalizione col centrodestra. L'ipotesi di un accordo con la Lega è sul tavolo, l'obiettivo comune è sconfiggere il Pd di Bonaccini. Noi ci siamo per rappresentare tutti quei cattolici che non hanno una casa politica. Discuteremo con la Lega di programmi non certo di poltrone'.