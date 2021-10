Modena, Benozzo, prof che si ribella al Green Pass, incontra Cardini

Francesco Benozzo, filologo musicista e professore associato di Lettere moderne all'Università di Bologna, noto per la sua battaglia contro il Green Pass e per essere stato allontanato dall'aula proprio perchè sprovvisto del certificato verde, sarà a Modena lunedì pomeriggio 18 ottobre alle 15.30 per un incontro con il noto storico Franco Cardini. L'incontro si terrà al Chiostro del monastero di San Pietro a Modena ed è organizzato dal Comitato per la democrazia e libertà d'epressione.Gli organizzatori nella locandina precisano che poichè l'incontro sarà all'aperto e in piedi non sarà necessario il Green Pass. Benozzo pesenterà il suo libro 'Memorie di un filosofo complottista'.