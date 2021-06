Modena, blitz no mask in Consiglio: seduta sospesa

Consiglio Comunale di Modena interrotto poco fa da due contestatori durante la cerimonia dedicata al 2 giugno. Si tratta di due noti esponenti no mask, già protagonisti di altre manifestazioni simili in città. Durante il blitz in piazza Grande uno dei due ha anche aggredito una dipendente che ha tentato di bloccarlo. I lavori dell'assemblea consigliare sono stati sospesi.

