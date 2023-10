Modena, da inizio anno 34 incidenti legati ai monopattini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tra le principali norme di condotta c’è l’obbligo di circolare su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni del traffico lo richiedano e mai affiancati in più di due. La circolazione dei monopattini sulle strade extraurbane è consentita solo in presenza di pista ciclabile, mentre è obbligatorio utilizzare le ciclabili quando siano presenti; non è possibile, appunto, circolare sotto portici o in zone riservate ai pedoni come i marciapiedi e occorre sempre rispettare la segnaletica stradale.È inoltre vietato trasportare cose che impediscano il libero uso di braccia o mani, e persone (sulla bici si possono trasportare bambini fino a 8 anni di età negli appositi seggiolini).È obbligatorio condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, sia di intralcio o di pericolo per i pedoni; in questi casi monopattini e bici sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza.I monopattini elettrici devono essere equipaggiati con luce anteriore fissa, bianca o gialla, luce posteriore fissa e catadiottri rossi e catadiottri gialli applicati sui lati. I monopattini elettrici venduti in Italia dal 30 settembre 2022 devono inoltre essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freni su entrambe le ruote. Quelli in circolazione da prima, dovranno essere adeguati per quanto riguarda indicatori di svolta e impianto frenante su entrambe le ruote entro l’1 gennaio 2024.



Inoltre, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, i conducenti dei monopattini elettrici hanno l'obbligo di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.



Le violazioni, previste per biciclette dall'art.182 del Codice della Strada, prevedono una sanzione amministrativa di 26 euro e la stessa sanzione viene applicata in caso sul velocipede manchino o non siano efficienti i dispositivi di illuminazione, mentre per le stesse violazioni commesse alla guida di un monopattino elettrico, è prevista una sanzione di 50 euro. Inoltre, chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli ammessi (come potenza superiore a 0,50 kW) è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo. Chi parcheggia i monopattini sul marciapiede, al di fuori delle aree e degli stalli riservati, è invece punito con una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro.

È vietato condurre anche velocipedi e monopattini in condizioni di alterazione psicofisica conseguente all'abuso di alcolici o all'assunzione di stupefacenti; la violazione comporta anche conseguenze penali.