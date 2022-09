Modena, +Europa chiude campagna elettorale distribuendo cannabis light

Domani mattina alle 11 a Modena, in Piazza della Torre, si chiude la campagna elettorale di +Europa in Emilia Romagna.'Si tratterà di un momento di confronto sulle tematiche nazionali affrontate nel programma 'Una generazione Avanti', ma anche sulle possibili applicazioni territoriali di queste proposte - si legge in una nota di +Europa -. Durante la conferenza stampa distribuiremo cannabis light e banconote finte, che rappresentano i miliardi che le mafie incassano ogni anno da questo mercato e il mancato gettito che lo stato potrebbe guadagnare dalla legalizzazione. Si parla di circa 7 miliardi di euro'.Saranno presenti i candidati Arcangelo Macedonio, Santiago Arguello, Beatrice de Virgiliis, Eugenio Orsi e l'esponente Luca Amadasi.

