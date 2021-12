Modena, Federica Venturelli è la nuova segretaria cittadina del Pd

La consigliere Federica Venturelli è la nuova segretaria cittadino del Pd di Modena al posto di Andrea Bortolamasi. Durante il Congresso a Ponte Alto è stato eletto come vice segretario il consigliere Pd Diego Lenzini.'Dopo una riflessione profonda ho accettato la candidatura a segretaria cittadina del PD Modena.Ma non mi candido da sola, ho chiesto di accompagnarmi in questo percorso Diego Lenzini, vice-capogruppo insieme a me in consiglio comunale. In questi anni abbiamo lavorato insieme, per Modena, e ogni volta che avevamo opinioni diverse abbiamo sempre trovato un compromesso che fosse migliore delle due posizioni di partenza - spiegava la stessa Venturelli -. Questo perché abbiamo sempre considerato la diversità di vedute una ricchezza da valorizzare e non un terreno di scontro e di rivendicazione'.'Dobbiamo togliere alla destra reazionaria e populista la bandiera della protezione, dandole quella connotazione sociale propria della sinistra.