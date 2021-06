'Modena, occupazione suolo pubblico in deroga: subito altri parcheggi'

'Individuare su viale Caduti in Guerra, viale delle Rimembranze, viale Vittorio Veneto, Corso Vittorio Emanuele o nelle zone limitrofe del centro storico di Modena, per tutta la durata delle deroghe all’utilizzo del suolo pubblico da parte degli esercenti, spazi auto da riservare ai residenti in centro che ne facciano richiesta per il parcheggio'. E' questa la richiesta contenuta in una mozione urgente appena depositata da tutte le opposizioni, a prima firma Elisa Rossini (Fdi-Pdf) e sottoscritta da Antonio Baldini, Alberto Bosi (Lega), Piergiulio Giacobazzi (FI) e dai consiglieri M5S Andrea Giordani, Enrica Manenti, Giovanni Silingardi.'L’articolo 9 ter del decreto “Ristori” stabilisce che le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni concernenti l’utilizzazione di suolo pubblico, sono esonerate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone e del resto lo stesso sindaco Muzzarelli ha consentito l’occupazione di suolo pubblico con esenzione dal pagamento del relativo canone ai soggetti identificati nella planimetria allegata al provvedimento - affermano i consiglieri di opposizione -. Parliamo di misure dirette a sostenere un settore, quello dei pubblici esercizi, fortemente colpito dalla crisi economica causata dalle chiusure delle attività decise dal Governo in conseguenza dell’emergenza epidemica. La norma quindi è di per sè positiva, ma in questo periodo di allargamento dell’occupazione di suolo pubblico concesso ai commercianti, i residenti e domiciliati in centro storico, in particolare se non in possesso di autorimessa, si trovano spesso in difficoltà nel reperire un parcheggio all’interno dell’area Ztl in quanto molti posti auto risultano occupati dagli allargamenti consentiti agli esercenti e la stessa difficoltà è per altro riscontrata sui viali e nelle zone margini, in particolare nelle ore serali. Presumibilmente l’iniziativa “Tavolini sotto le stelle”, confermata anche quest’anno, renderà ancor più difficoltoso l’accesso e il reperimento dei parcheggi per i residenti ed è palese come questa situazione metta in difficoltà in modo particolare i residenti più “fragili” economicamente e fisicamente che, non avendo una propria autorimessa, sono costretti ad andare alla ricerca di uno stallo per la propria autovettura spesso in luoghi molto distanti dall’abitazione. Per questo è importante garantire ai residenti di poter reperire un parcheggio vicino alla propria abitazione in particolare nelle ore serali mentre i clienti di bar e ristoranti andrebbero incentivati ad utilizzare il Parcheggio del Centro'.