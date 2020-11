Modena, per creare 'sezione legalità' sul sito Comune spende 6700 euro

Per realizzare una 'sezione Legalità' sul sito istituzionale del Comune, l'amministrazione comunale modenese spende 6.700 euro. E' quello che emerge da una determina dirigenziale protocollata ieri.'E' opportuno realizzare, nell'ambito del nuovo sito istituzionale, una sezione Legalità, che, attraverso una riformulazione operativa dei contenuti, possa essere facilmente fruibile dalla cittadinanza come canale di accesso alle iniziative del Comune di Modena di promozione della cultura della Legalità' - si legge nella determina. Il servizio con la stessa determina viene affidato in modo diretto alla società RedTurtle srl di Ferrara per una spesa di 6710 euro Iva compresa.Nella foto l'assessore alla Legalità del Comune di Modena Andrea Bosi