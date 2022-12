Modena, piano urbanistico comunale: professionisti allarmati sui tempi

A seguito delle notizie diffuse dai media e delle discussioni susseguitesi, CUP - Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della provincia di Modena esprime la propria preoccupazione rispetto ai tempi di adozione del PUG - Piano Urbanistico Generale del Comune di Modena.'In questi anni ed a partire dall’emanazione della legge regionale n. 24/2017 che ha introdotto importanti novità in campo urbanistico, il Comitato ha affrontato un lungo percorso di confronto costante con il competente assessorato e con i relativi uffici prima sul Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE – e in seguito sulla formazione del nuovo piano. In particolare il Comitato, attraverso un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di Ordini tecnici e legali nonché della propria Commissione Pari Opportunità, ha fornito all’Amministrazione Comunale contributi sulla prima parte del piano, costituito da Strategia e Obiettivi, e da ultimo ha presentato, nel rispetto dei tempi previsti, in un corposo e dettagliato documento con le osservazioni a tutta la disciplina proposta dalla stessa Amministrazione, presentazione i cui contenuti principali sono stati discussi con l’ente territoriale in due precedenti incontri - si legge in una nota -.Il Comitato ritiene che sia stato fatto un apprezzabile lavoro nell’interesse della città, dei cittadini e delle imprese, e che tale lavoro, svolto con impegno notevole e del tutto volontaristico da parte dei suoi componenti, non debba essere disperso e meriti risposte'.'In questo senso il Comitato chiede che il nuovo Piano Urbanistico Generale venga adottato nei tempi previsti, accogliendo le proprie osservazioni e consentendo così alla città di avere lo strumento urbanistico che le permetta di guardare con ottimismo e concretezza al futuro'.'L’impegno dei professionisti del CUP per fornire un supporto e un contributo fattivi alla realizzazione di obiettivi importanti per la comunità modenese è stato serio, costante e intenso. In particolare, nel caso di uno strumento importante per delineare il futuro urbanistico della città, la Modena di domani, la collaborazione e l’attenzione sono state davvero significative.

Per questo i professionisti modenesi si aspettano, con fiducia ma altrettanta fermezza, che i mesi di confronti, riflessioni, stimoli, proposte non abbiano a risultare vani, e che si attui quanto previsto nei tempi prospettati. Lo dobbiamo all’impegno e alla serietà di quanti hanno prestato il proprio tempo, ma soprattutto, e in primo luogo, ai cittadini modenesi. Di oggi e di domani' - chiude il presidente del CUP Giuliano Fusco (nella foto).