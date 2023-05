Modena piegata dai rifiuti: anche oggi carrellata di foto indecenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sacchi dell'immondizia abbandonati ovunque, accanto ai cassonetti, in particolare quelli vecchi, meta dei cittadini esasperati che non sanno dove lasciare i loro rifiuti considerati i ritardi con cui vengono raccolti da Hera. Una situazione al limite del paradossale mentre, lo ricordiamo, la Tari non ha subito alcuna diminuzione con l'introduzione del nuovo porta a porta.