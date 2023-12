Modena Sociale aderisce a 'Indipendenza' di Gianni Alemanno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



A annunciare la sua scelta è il consigliere comunale Beatrice De Maio.



'Questo nuovo movimento rispecchia i miei valori e le mie idee portate avanti in questi anni, ho ascoltato con grande soddisfazione lo svolgersi dei lavori dell’assemblea fondativa che si è tenuta a Roma sabato 25 e domenica 26 novembre e ho pensato che questa può davvero essere la svolta che aspettavamo nella politica italiana. Indipendenza evoca la necessità di liberarsi dai vincoli esterni politici, economici e culturali che paralizzano la nostra Italia e la stanno condannando ad un declino che sembra inarrestabile; invece, questa tendenza si può cambiare in un mondo che è ormai é diventato multipolare e che rappresenta appunto una grande opportunità perché l'Italia torni ad avere il peso internazionale che merita e un futuro diverso per noi e per i nostri figli' - chiude Beatrice De Maio.