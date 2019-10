Morto Bonaiuti, ex portavoce di Berlusconi e parlamentare

Paolo Bonaiuti, parlamentare, giornalista e per anni portavoce del Presidente Silvio Berlusconi è morto a Roma all'età di 79 anni. Fiorentino doc, laureato in Giurisprudenza, lunga la sua carriera di giornaista (è stato anche Vicedirettore de Il Giorno), è stato eletto parlamentare fila di Forza Italia per la prima volta nel 1996. Quattro le legislature da Duputato prima di passare al senato. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente l'intero parlamento