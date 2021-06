Next generation Modena: campagna PD a sostegno dei progetti comunali

Parte la campagna del Pd a sostegno del 'Next Generation Modena', il progetto intrapreso dal Comune legato al Pnrr. Per questo il partito ha stampato oltre 10.000 copie di volantini e locandine che verranno distribuiti nelle Feste dell'Unità di Modena e nei banchetti allestiti in città. Realizzato anche un video e una pagina dedicata sul portale del Pd di Modena. L'obiettivo è coinvolgere i cittadini per illustrare e discutere le idee del Comune rispetto a come investire i fondi europei. L'iniziativa è stata presentata questa mattina presso il quartier generale delle feste dell'Unità di Ponte AltoTre le direttrici: rigenerazione urbana; ambiente e verde pubblico; politiche giovanili. 'Next Generation Modena è la sfida che abbiamo davanti per realizzare la città di domani- spiega il segretario cittadino del Pd, Andrea Bortolamasi- un patto con Modena e per Modena: risorse, da impiegare per trasformazione urbana, mobilità sostenibile, giovani e donne, per non vuole lasciare indietro nessuno'. La pandemia, continua Bortolamasi, 'ha causato ferite profonde. Il nostro impegno è ricucire i legami di comunità che il Covid ha interrotto'. In questa iniziativa, aggiunge il capogruppo dem Antonio Carpentieri, 'il Pd di Modena avrà il ruolo di supportare la Giunta nel dare indirizzo politico ai progetti e di contribuire all'ascolto della città'. La vicecapogruppo Federica Venturelli avverte: 'Siamo chiamati a un grande impegno, spendere bene i fondi per fare in modo che questo sforzo resti strutturale'. Giulia Cossarizza, segretaria dei Giovani dem di Modena, ricorda infine che 'i giovani sono uno dei pilastri del Next Generation Eu. Abbiamo incalzato la Giunta e il Comune su diversi temi fra cui diritto alla casa, trasporti notturni, bike sharing e allungamento dell'orario delle biblioteche. Con il ritorno in presenza nelle scuole ci aspettano sfide complesse, come Gd siamo insieme al Comune per rendere la città sempre più a misura di studente'.