'No Green Pass a Festa dell'Unità, qui il partitone può ancora tutto'

'Vietare ad un bambino senza green pass la visione di un film all'aperto e consentire allo stesso tempo l'accesso libero, senza green pass, alla Festa dell'Unità, dove anche il distanziamento non è allo stesso modo garantito e le occasioni di assembramento abbondano, non ha senso. Ancora una volta due pesi e due misure, con regole che valgono ovunque ma non nelle zone franche del PD. A Modena addirittura il pasticcio raddoppia. Nell'area di Ponte Alto dietro-front quasi totale. Mano a mano che la festa provinciale si avvicina, dall'ipotesi del green pass all'ingresso per tutti, si è passati ad un sostanziale via libera generalizzato con l'obbligo di mostrare il green pass solo in due aree ristrette della festa. Le regole e le indicazioni ancora una volta modellate sulla forma e sulle esigenze del partito che a Modena può ancora tutto. Compreso organizzare per l'ennesima volta una festa con tanto di ristoranti, in un'area notoriamente contaminata e mai bonificata della città'.Piergiulio GiacobazziConsigliere Capogruppo Forza Italia