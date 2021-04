No mask, in 500 in piazza a Modena. Esplode rabbia: offese a polizia

Momenti di tensione oggi pomeriggio in piazza Grande a Modena dove circa 500 persone hanno preso parte alla manifestazione 'No paura day' promossa dal gruppo 'No lockdown Emilia Romagna'. Gli interventi previsti (Ornella Mariani, Mariano Amici, Giacomo Zucco, Michele Gandolfi, Roberto Nuzzo) sono stati scanditi dagli incitamenti dei presenti, quasi tutti senza mascherina. Al grido 'libertà libertà' hanno fatto seguito insulti alle forze dell'ordine e alla polizia locale, presente con diverse pattuglie. Parole d'ordine della manifestazione il concetto di 'dittatura sanitaria' e il 'no al coprifuoco'.