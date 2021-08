Nuovi spazi per la scuola: 2,3 milioni in provincia

Sono state pubblicate le graduatorie relative all'Avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli Enti locali per lavori di edilizia leggera (200 mln) e gli affitti di spazi per la didattica (70 mln). Le risorse stanziate sono destinate a garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022 nel rispetto delle normative anti-Covid. A darne notizia i parlamentari del M5S della provincia di Modena Gabriele Lanzi, Maria Laura Mantovani, Stefania Ascari e Vittorio Ferraresi.'Qualche settimana fa abbiamo presentato un'interrogazione a prima firma Lanzi al Ministro Bianchi per chiedere interventi urgenti volti a scoraggiare la formazione di classi pollaio. Una prassi che oltre a pregiudicare in molti casi l'efficacia della didattica, risulta oggi un rischio insostenibile alla luce delle tante incognite a pochi giorni dal rientro tra i banchi.Restiamo ancora in attesa di un riscontro da parte del Ministro, ma nel frattempo accogliamo favorevolmente lo stanziamento di queste risorse - per le quali ringraziamo la nostra Sottosegretaria Barbara Floridia - che saranno certamente utili a razionalizzare gli spazi dei nostri istituti scolastici e garantire una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza.Nel dettaglio, i fondi andranno a finanziare tre diverse tipologie di intervento: affitti e relative spese di conduzione, noleggi di strutture modulari e relative spese di conduzione, lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule' hanno concluso i portavoce pentastellati.Per quanto riguarda la Provincia di Modena sono previsti i seguenti finanziamenti:1) Affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione- Comune di Mirandola: 150.000,00€- Provincia di Modena: 577.100,00€- Comune di Castelnuovo Rangone: 58.800,00€- Comune di Serramazzoni 20.000,00€- Comune di Pievepelago: 31.000,00€2) Noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico- Comune di Medolla: 53.000,00€- Comune di Vignola: 53.000,00€3) Lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico- Provincia di Modena: 398.000,00€- Comune di Formigine: 64.000,00€- Comune di Modena: 200.000,00€- Comune di Campogalliano: 7.873,60€- Comune di Sassuolo: 200.000,00 €- Comune di Ravarino: 49.320,00€- Comune di Savignano sul Panaro: 65.998,90€- Comune di Medolla: 30.000,00€- Comune di Bastiglia: 200.000,00€- Comune di Marano Sul Panaro: 25.000,00€- Comune di San Possidonio: 111.801,24€- Comune di Montese: 30.000,00€