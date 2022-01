Bonaccini: 'Onorato di votare Mattarella', ma sui social è pioggia di critiche

'Sarò onorato di votare per la seconda volta il presidente Mattarella'- aveva detto nel pomeriggio romano alla vigilia dell'ottava votazione per l'elezione del Capo dello Stato, Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna. C'era anche lui, come grande elettore in rappresentanza dell'Emilia-Romagna al Quirinale nell'incontro nel quale i rappresentati dei partiti di maggioranza hanno comunicato al presidente Mattarella l'intenzione di votarlo chiedendo al Capo dello Stato la sua disponibilità.'Mi sono recato al Quirinale insieme agli altri presidenti di Regione per chiedere, anche noi, a Sergio Mattarella di accettare un secondo mandato alla presidenza della Repubblica- scrive Bonaccini sui social- a fronte di una situazione di emergenza e di una politica che fatica a riportare nella fisiologia questi passaggi cruciali, credo che questa scelta sia un bene per il Paese'.Ma in calce al post di Bonaccini su Facebook, col passare dei minuti si sgranano commenti a ripetizione che contestano i partiti e la situazione che hanno generato. In tanti precisano di essere elettori dello stesso Bonaccini, ma di non essere d'accordo con la sua valutazione. 'La morte della politica. Che situazione avvilente', riassume la signora Piera. 'Una pagliacciata dopo una settimana di prove a perdere', incalza la signora Carmela Maria. 'Chiedete scusa agli italiani onesti', aggiunge il signor Maurizio. 'Povero Mattarella, gli avete fatto un bello scherzo...', rimarca un'altra utente. 'Per l'ennesima volta il mondo politico si è dimostrato inadeguato', critica Giacomo. 'La politica italiana è fallita', concorda il signor Franco. 'Stavolta no presidente! È un fatto gravissimo', chiosa Alessandra.