Ora per Draghi Erdogan non è più un dittatore, ma 'amico e alleato'

Un anno fa, ad aprile 2021, lo aveva definito 'un dittatore' con il quale occorre 'cooperare', oggi invece ha usato parole di miele.E' cambiato radicalmente il rapporto tra il presidente italiano Draghi e quello turco Erdogan.'Italia e Turchia sono partner, amici, alleati. Abbiamo davanti grandi sfide, a partire dalla guerra in Ucraina, e vogliamo lavorare insieme per affrontarle' - ha detto infatti Mario Draghi, incontrando Recep Tayyip Erdogan al termine del terzo vertice intergovernativo ad Ankara.'Italia e Turchia – ha proseguito Draghi – sono unite nella condanna dell’invasione russa dell’Ucraina e nel sostegno a Kiev. Allo stesso tempo, siamo in prima linea nel cercare una soluzione negoziale che fermi le ostilità e garantisca una pace stabile e duratura. Una pace che l’Ucraina e il Presidente Zelensky ritengano accettabile'.Draghi ha ringraziato 'la Turchia per il suo sforzo di mediazione, in particolare per quanto riguarda lo sblocco dei cereali fermi nelle città del Mar Nero.E ancora: 'la Turchia è oggi il primo partner commerciale per l’Italia nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Nel 2021 l’interscambio è stato di quasi 20 miliardi di euro, in crescita del 23,6% rispetto all’anno precedente.Gli accordi che abbiamo firmato oggi interessano molti settori, dalle piccole e medie imprese alla sostenibilità, che rimane l’obiettivo di lungo termine del Governo. In autunno si terrà la terza riunione della Commissione sulle attività economiche e commerciali che ci permetterà di proseguire ancora su questa strada. Nella nostra conversazione, abbiamo discusso anche dell’importanza del rispetto dei diritti umani. Ho incoraggiato il Presidente Erdogan a rientrare nella Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne'.